«Хьюстон» обновил свой же антирекорд НБА по неудачным трёхочковым

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Клипперс» на выезде победили «Хьюстон» со счётом 120:105.

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден в этом матче восемь раз исполнял трёхочковый бросок, но ни один из них не достиг цели. У его партнёра Расселла Уэстбрука две неудачные попытки из-за дуги.

Это уже 36-я игра в истории «Рокетс», в которой его игроки совершили не менее 35 неудачных трёхочковых бросков. У всех остальных команд НБА в общей сложности 33 таких матча, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» Stat Muse.

В сезоне-2019/2020 «Хьюстон» с соотношением побед и поражений 39-22 занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Харден быстрее всех в истории НБА совершил 4000 неудачных трёхочковых