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«Хьюстон» обновил свой же антирекорд НБА по неудачным трёхочковым

«Хьюстон» обновил свой же антирекорд НБА по неудачным трёхочковым
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Клипперс» на выезде победили «Хьюстон» со счётом 120:105.

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден в этом матче восемь раз исполнял трёхочковый бросок, но ни один из них не достиг цели. У его партнёра Расселла Уэстбрука две неудачные попытки из-за дуги.

Это уже 36-я игра в истории «Рокетс», в которой его игроки совершили не менее 35 неудачных трёхочковых бросков. У всех остальных команд НБА в общей сложности 33 таких матча, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» Stat Muse.

В сезоне-2019/2020 «Хьюстон» с соотношением побед и поражений 39-22 занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Харден быстрее всех в истории НБА совершил 4000 неудачных трёхочковых
«Хьюстон» бросался «кирпичами». Уэстбрук и Харден переписывают антирекорды НБА
«Рокетс» 35 раз промазали из-за дуги и в очередной раз показали уязвимости системы игры без центровых.
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