Харден быстрее всех в истории НБА совершил 4000 неудачных трёхочковых

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Клипперс» на выезде победили «Хьюстон» со счётом 120:105.

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден в этом матче восемь раз исполнял трёхочковый бросок, но ни один из них не достиг цели. Харден стал третьим игроком в истории НБА, добравшимся до отметки в 4000 промахов из-за дуги. Другие двое — Рэй Аллен и Джамал Кроуфорд, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» Stat Muse.

При этом Хардену понадобилось на это наименьшее количество матчей. Он 828 раз выходил на паркет, в то время как Аллен и Кроуфорд — 1092 и 1234 соответственно.

В сезоне-2019/2020 «Хьюстон» с соотношением побед и поражений 39-22 занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Хьюстон» обновил свой же антирекорд НБА по неудачным трёхочковым