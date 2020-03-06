Леброн заявил о намерении стать лучшим игроком всех времён

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его не слишком интересует, кого признают самым ценным игроком регулярного чемпионата. По словам Леброна, трёхкратного чемпиона НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», его цель — сделать так, чтобы его считали лучшим игроком за всю историю лиги.
Лучшим игроком в истории НБА принято считать Майкла Джордана, шестикратного чемпиона в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.
«Награда MVP никогда не мотивировала меня. Стать лучшим – лучшим, кто когда-либо выходил на паркет, – вот что мотивировало меня и позволило несколько раз завоевать титул MVP.
Но я никогда не начинал сезон с мыслью о том, что хочу стать MVP. Всегда вхожу в сезон с мыслью стать MVP своей команды, стать лучшим игроком в мире», — цитирует Леброна ESPN.
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