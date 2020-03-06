Сборные России и США сыграют в одной группе чемпионата мира среди юношей

Сегодня, 6 марта, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди юношей возрастной категории до 17 лет. Сборная России попала в квартет D. Соперниками россиян станут национальные команды США, Мали, а также победитель пары Новая Зеландия — Япония.

Результаты жеребьёвки:



Группа A: Канада, Австралия, Италия, Египет.

Группа B: Китай, Доминиканская Республика, Франция, Болгария.

Группа C: Турция, Южная Корея, Аргентина, Испания.

Группа D: Россия, США, Мали, Япония/Новая Зеландия.

Первенство мира пройдёт с 4 по 12 июля в Софии (Болгария).

Напомним, летом главную сборную России также ждёт ответственный старт. Команда Базаревича примет участие в квалификационном турнире Олимпийских игр.