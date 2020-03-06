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Сборные России и США сыграют в одной группе чемпионата мира среди юношей

Сборные России и США сыграют в одной группе чемпионата мира среди юношей
Баскетбол / Сборная России 0

Сегодня, 6 марта, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди юношей возрастной категории до 17 лет. Сборная России попала в квартет D. Соперниками россиян станут национальные команды США, Мали, а также победитель пары Новая Зеландия — Япония.

Результаты жеребьёвки:

Группа A: Канада, Австралия, Италия, Египет.
Группа B: Китай, Доминиканская Республика, Франция, Болгария.
Группа C: Турция, Южная Корея, Аргентина, Испания.
Группа D: Россия, США, Мали, Япония/Новая Зеландия.

Первенство мира пройдёт с 4 по 12 июля в Софии (Болгария).

Напомним, летом главную сборную России также ждёт ответственный старт. Команда Базаревича примет участие в квалификационном турнире Олимпийских игр.

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