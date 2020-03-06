Куртинайтис: «Химки» хорошо защищались в матче с «Фенербахче» и проделали отличную работу

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:68), отметив, что его подопечные проделали отличную работу в обороне.
«Отличная и очень важная победа. Если посмотреть в турнирную таблицу, можно увидеть, что многие команды близки к зоне плей-офф, и мы сделали большой шаг в этом направлении. Впереди еще много матчей. Сегодня же все игроки дали максимум энергии и приложили максимум усилий. Количество пропущенных очков говорит о том, что мы хорошо защищались и проделали отличную работу», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба из Московской области.
Уже 9 марта «Химкам» предстоит матч Единой лиги ВТБ. Команда померится силами с «Автодором».
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