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Обзор победы «Химок» над «Фенербахче» в матче Евролиги

Обзор победы «Химок» над «Фенербахче» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

6 марта в Мытищах состоялся матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали одного из главных конкурентов за выход в плей-офф в лице «Фенербахче».

Команда Куртинайтиса с первых минут захватила инициативу и после первой четверти отрывалась от соперника на восемь очков. Но к большому перерыву гости сократили отставание до минимума. Во второй половине встречи хозяевам снова удался рывок, но на этот раз они не упускали преимущества и одержали победу с двузначным счётом — 82:68.

Лучшим в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 23 очка. Вашему вниманию обзор матча «Химки» — «Фенербахче».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть хайлайт можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

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