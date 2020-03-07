«Лейкерс» объявили о подписании контракта с Уэйтерсом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с 28-летним атакующим защитником Дионом Уэйтерсом, об этом заявил вице-президенти генеральный директор клуба Роб Пелинка, соответствующая информация опубликована на официальном сайте. В соответствии с политикой команды условия сделки не были опубликованы.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Лейкерс».

Уэйтерс принял участие в 412 играх НБА за «Кливленд Кавальерс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Майами Хит», за который выступал с начала сезона, но в дедлайн был обменян в «Майами Хит», отчисливший игрока.



Нынешний сезон для Диона стал одним из худших в карьере. В 2019 году он стал участником нескольких скандалов и в регулярном чемпионате принял участие лишь в трёх встречах. В них он набирал 9,3 очка, собирал 3,7 подбора и совершал 1,0 передачи в среднем.



Задрафтованный под общим четвёртым номером в 2012 году Дион Уэйтерс в среднем за карьеру набирал 13,2 очка и совершал 3,6 подбора и 2,9 передачи за игру.

Теперь список «Лейкерс» составляет 17 игроков, включая два двусторонних контракта. Ранее сообщалось, что Уэйтерс подпишет контракт сроком до конца сезона, выиграв конкуренцию у 36-летнего американского защитника Джей Ар Смита, выступающего за «Кливленд Кавальерс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» договорился о контракте с Уэйтерсом