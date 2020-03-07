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«Нью-Орлеан» прервал серию из трёх поражений, Уильямсон набрал 17 очков

«Нью-Орлеан» прервал серию из трёх поражений, Уильямсон набрал 17 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете переиграл «Майами Хит».

«Пеликанс» удалось захватить лидерство в первой четверти и к перерыву повести в счёте с разницей в шесть очков. Вторая четверть также осталась за «Нью-Орлеаном» — к большому перерыву счёт на табло был 65:51 в пользу хозяев.

В третьей четверти «Майами» удалось выравнять игру, однако догнать соперника не получилось. В четвёртой четверти «Майами» усилил давление, но в концовке «Пеликанс» оказались сильнее. Итоговый счёт встречи — 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Холидэй, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. Зайон Уильямсон провёл на паркете 32 минуты и 4 секунды, набрав 17 очков. В составе гостей 28 очков на счету Джимми Батлера.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 104
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 20, Харт - 19, Уильямсон - 17, Болл - 16, Ингрэм - 12, Мелли - 9, Мур - 6, Фэйворс - 6, Джексон - 5, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
Майами Хит: Батлер - 28, Робинсон - 24, Горан Драгич - 15, Игуодала - 10, Адебайо - 9, Джонс - 7, Хилл - 5, Нанн - 4, Краудер - 2, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Олиник, Сильва, Хаслем, Хироу
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