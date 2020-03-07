«Нью-Орлеан» прервал серию из трёх поражений, Уильямсон набрал 17 очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете переиграл «Майами Хит».



«Пеликанс» удалось захватить лидерство в первой четверти и к перерыву повести в счёте с разницей в шесть очков. Вторая четверть также осталась за «Нью-Орлеаном» — к большому перерыву счёт на табло был 65:51 в пользу хозяев.



В третьей четверти «Майами» удалось выравнять игру, однако догнать соперника не получилось. В четвёртой четверти «Майами» усилил давление, но в концовке «Пеликанс» оказались сильнее. Итоговый счёт встречи — 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Холидэй, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. Зайон Уильямсон провёл на паркете 32 минуты и 4 секунды, набрав 17 очков. В составе гостей 28 очков на счету Джимми Батлера.