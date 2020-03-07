В НБА готовятся проводить матчи без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации разослало командам официальное письмо, в котором призвало готовится проводить матчи без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Шэмс Чарания.



Лига попросила команды определить список необходимого персонала, который будет допущен на матчи, если они будут проходить в закрытом режиме. Кроме того, лига, вероятно, будет проводить проверки температуры тела у игроков и персонала, если ситуация обострится.



COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончалось. В США на данный момент зафиксировано 338 случаев заболевания, 14 из них закончились летальным исходом.