Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владелец «Хьюстона» выступил против проведения матчей НБА без зрителей

Владелец «Хьюстона» выступил против проведения матчей НБА без зрителей
Баскетбол / НБА 0

Владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Тильман Фертитта отметил, что не хотел бы видеть в НБА матчи без зрителей на фоне возможного решения лиги о проведении матчей при пустых трибунах на фоне эпидемии коронавируса.

«Не думаю, что кто-то когда-нибудь захочет играть без зрителей. Никто не хочет играть в баскетбол без фанатов. Мне нравится видеть, что мы не поддаёмся панике, да и не должны этого делать. Мы должны продолжать жить», — приводит слова Тильмана Фертитты CNBC.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончалось. В США на данный момент зафиксировано 338 случаев заболевания, 14 из них закончились летальным исходом.

В НБА готовятся проводить матчи без зрителей из-за эпидемии коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020