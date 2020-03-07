Владелец «Хьюстона» выступил против проведения матчей НБА без зрителей

Владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Тильман Фертитта отметил, что не хотел бы видеть в НБА матчи без зрителей на фоне возможного решения лиги о проведении матчей при пустых трибунах на фоне эпидемии коронавируса.



«Не думаю, что кто-то когда-нибудь захочет играть без зрителей. Никто не хочет играть в баскетбол без фанатов. Мне нравится видеть, что мы не поддаёмся панике, да и не должны этого делать. Мы должны продолжать жить», — приводит слова Тильмана Фертитты CNBC.



COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончалось. В США на данный момент зафиксировано 338 случаев заболевания, 14 из них закончились летальным исходом.

В НБА готовятся проводить матчи без зрителей из-за эпидемии коронавируса