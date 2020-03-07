Пашутин: игра против ЦСКА — это хороший вызов, проверка наших сил

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«ЦСКА – сбалансированная команда, на каждой позиции есть звездные игроки. Армейцы отличаются хорошей защитой. Наша задача – хорошо подготовиться к матчу и вернуть философию защиты, потому что если дать сопернику, а сейчас мы говорим про одного из лидеров чемпионата, совершать свободные броски и двигать мяч без помех, то будет очень сложно рассчитывать на успех. Мы должны контролировать ритм игры, не давать ЦСКА убегать в быстрые отрывы, максимально сдерживать Майка Джеймса и не дать свободу на периметре снайперам Хиллиарду, Хэккетту и Фогтманну. Под кольцом не давать легких подборов Хайнсу, навязать жесткий физический контакт, в пределах правил. Попытаться организовать быстрый переход из защиты в нападение, но если вдруг нас остановили, то играть с умом, организованно, в командный баскетбол.

Для нас игра против действующего чемпиона Единой лиги ВТБ и Евролиги – это хороший вызов, проверка наших сил. Хотелось бы пригласить всех наших болельщиков на игру, сделаем всё возможное для того, чтобы добиться результата и показать хорошую игру. Будем бороться за победу!", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарской команды.