Уильямс — о матче с ЦСКА: играем против одной из лучших команд Европы

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Играем против одной из лучших команд Европы, поэтому нам особенно нужна мощная поддержка фанов. Ваша энергия придает нам дополнительные силы в нужный момент. Сделаем всё, чтобы порадовать вас хорошей игрой и результатом. Вперед, Локо!», — приводит слова Алана Уильямса официальный сайт краснодарской команды.



Матч «Локомотив-Кубань» – ЦСКА состоится в краснодарском «Баскет-Холле» в понедельник, 9 марта. Начало встречи – в 15:00 по московскому времени.



ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» располагается на третьей строчке турнирной таблицы.