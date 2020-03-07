Аткинсон покинул пост главного тренера «Бруклин Нетс»

Руководство «Бруклин Нетс» приняло решение прекратить сотрудничество с Кенни Аткинсоном, занимавшим пост главного тренера команды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Временно исполняющим обязанности тренера будет Жак Вон.
В последних семи встречах «Бруклин» потерпел пять поражений. При этом в предыдущем матче команда крупно обыграла «Сан-Антонио Спёрс» (139:120). На данный момент «Нетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда борется за место в плей-офф и, вероятнее всего, седьмое место в регулярном чемпионате станет для неё максимумом.
Аткинсон возглавлял «Бруклин» с 2016 года. Это была его первая работа в роли главного тренера команды НБА. В минувшем сезоне специалисту удалось вывести команду в плей-офф.
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