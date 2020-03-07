«Цмоки-Минск» проиграли в третий раз подряд, уступив «Зелёной-Гуре»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Зелёную-Гура».

Хозяева удачно провели первую четверть и выиграли её с минимальным перевесом — 17:16. Во второй десятиминутке поляки перехватили инициативу, благодаря чему ушли на большой перерыв, ведя в счёте — 35:29.

В третьей четверти гости укрепили преимущество — 60:46. В заключительном игровом отрезке минчане попытались вернуться в игру, но смогли лишь сократить отставание. Победа команды из Польши — 80:73.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Майер, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов на счету Джорджа Кинга. У «Цмоки-Минск» 20 очков на счету Андрея Стабровского.