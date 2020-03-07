«Цмоки-Минск» проиграли в третий раз подряд, уступив «Зелёной-Гуре»
В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Зелёную-Гура».
Хозяева удачно провели первую четверть и выиграли её с минимальным перевесом — 17:16. Во второй десятиминутке поляки перехватили инициативу, благодаря чему ушли на большой перерыв, ведя в счёте — 35:29.
В третьей четверти гости укрепили преимущество — 60:46. В заключительном игровом отрезке минчане попытались вернуться в игру, но смогли лишь сократить отставание. Победа команды из Польши — 80:73.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Майер, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов на счету Джорджа Кинга. У «Цмоки-Минск» 20 очков на счету Андрея Стабровского.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
73 : 80
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Цмоки-Минск: Стабровский - 20, Лоури - 14, Барнетт - 9, Салаш - 9, Тростинецкий - 6, Белянков - 5, Лютыч - 3, Миркович - 3, Веремеенко - 2, Пустогвар - 2, Рогозенко, Стубеда
Зелёна-Гура: Майер - 21, Кинг - 12, Гордон - 10, Радич - 10, Зысковски - 7, Хакансон - 7, Кошарек - 5, Томассон - 5, Понитка - 3, Витлински, Маковский, Трачик
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