Братья Адетокунбо ответили на оскорбления фаната после матча с «Лейкерс»

7 марта мск в регулярном чемпионате НБА состоялся матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Команда из Калифорнии одержала победу со счётом 113:103.

После завершения встречи представители СМИ стали свидетелями конфликта между Яннисом и Танасисом Адетокунбо с одной стороны и фанатом с другой. Когда братья удалялись в раздевалку, один из болельщиков стал кричать в адрес Янниса оскорбления. Тогда Танасис вернулся и предложил повторить всё сказанное ему в лицо. Затем на место конфликта пришёл и Яннис и предложил фанату высказать все претензии лично. После братья Адетокунбо отметили, что дети болельщика «должны гордиться таким отцом», и отправились в раздевалку.

Соответствующее видео размещено на странице Лорейн Джонс в «Твиттере».