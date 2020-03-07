Паскуаль: некоторые игроки «Зенита» заболели, у некоторых травмы

Завтра, 8 марта, в Красноярске пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» встретится с «Зенитом». В преддверии этого противостояния ожиданиями от него поделился наставник петербуржцев Хави Паскуаль. Специалист признался, что ряд игроков выбыл из строя, в связи с чем, состав на поединок до сих пор не определён.
«Мы ещё до конца не знаем, на кого сможем рассчитывать, потому что некоторые игроки заболели, у некоторых небольшие травмы. При этом мы знаем, что «Енисей» — отличная команда, и нам придётся показать свою лучшую игру, чтобы увезти победу из такого далёкого выезда. Сейчас наш основной фокус направлен на выступление в Единой лиге, поэтому мы сделаем всё, чтобы победить завтра», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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