Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Энтони Дэвис: думаю, Леброн заслуживает титула MVP

Энтони Дэвис: думаю, Леброн заслуживает титула MVP
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтон Дэвис считает, что титул MVP в нынешнем сезоне должен достаться его напарнику по команде Леброну Джеймсу.

«Он может отлично бросать, он раздаёт передачи. Он всегда вовлечён в игру. Когда его нет на паркете, у нас возникают трудности. Думаю, этим и определяется самый ценный игрок. Думаю, что я бы проголосовал за Леброна», — рассказал баскетболист в интервью, размещённом на странице калифорнийского клуба в «Твиттере».

Напомним, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис проводят первый совместный сезон. С ними команда уверенно лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

35-летний Джеймс в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 58 матчах, набирая в них 25,6 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 10,7 передачи.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020