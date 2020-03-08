Трипл-дабл Хардена не помог «Хьюстону» уйти от поражения в игре с «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила в Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:99.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 30-летний атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 14 передач.

Самый значительный вклад в победу «Шарлотт» внёс американский защитник Терри Розир, набравший 24 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач.

«Шарлотт Хорнетс» (22-41) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Хьюстон Рокетс» (39-23) – 5-е на Западе.