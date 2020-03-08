Трипл-дабл Хардена не помог «Хьюстону» уйти от поражения в игре с «Шарлотт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила в Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:99.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал 30-летний атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 14 передач.
Самый значительный вклад в победу «Шарлотт» внёс американский защитник Терри Розир, набравший 24 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач.
«Шарлотт Хорнетс» (22-41) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Хьюстон Рокетс» (39-23) – 5-е на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 24, Грэм - 23, Вашингтон - 22, Зеллер - 13, Бриджес - 10, Мартин - 6, Макдэниелс - 4, Мартин - 3, Эрнангомес - 3, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
Хьюстон Рокетс: Харден - 30, Ковингтон - 25, Грин - 20, Кэрролл - 9, Риверс - 7, Такер - 3, Хаус - 3, Маклемор - 2, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Уэстбрук, Хартенштайн, Чендлер
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