«Милан», вероятнее всего, не сможет сыграть с «Олимпиакосом» на домашней арене
В 29-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Милан» встретится с «Олимпиакосом». Матч должен состояться на арене итальянского клуба, но, вероятнее всего, будет перенесён в другой город, сообщает Eurohoops.
Это связано с эпидемией коронавируса, которая охватила всю Италию. Вчера, 7 марта, правительство страны приняло постановление, согласно которому четырнадцать северных провинций закрыто для въезда и выезда. Именно поэтому «Олимпиакос» может не получить разрешения на въезд в Милан.
Напомним, ранее неведомая форма коронавируса была обнаружена в Китае в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия охватила всю азиатскую страну, а затем распространилась более чем на 70 стран мира. Италия стала эпицентром коронавируса в Европе.
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