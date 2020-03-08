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«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ. Холлинз набрал 15 очков

«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ. Холлинз набрал 15 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга уже в стартовой четверти совершила серьёзный рывок и оторвалась от сибиряков на 14 баллов — 25:11.

Во второй десятиминутке красноярцы оправились от натиска «Зенита» и не позволили гостям увеличить отрыв. На перерыв команды ушли при счёте 48:37 в пользу петербуржцев.

Во второй половине встречи подопечные Паскуаля уверенно контролировали происходящее на паркете и в итоге одержали победу с крупным счётом — 84:67.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 15 баллов. 14 очков и 6 подборов — на счету Андрея Зубкова. У «Енисея» 19 очков в свой актив записал Денис Захаров.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
67 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Захаров - 19, Ребич - 12, Грин - 10, Гудумак - 10, Хог - 6, Комиссаров - 5, Попов - 5, Викторов, Каныгин, Митусов, Усольцев
Зенит: Холлинс - 15, Зубков - 14, Айон - 13, Томас - 12, Понитка - 11, Абромайтис - 8, Альбиси - 7, Понкрашов - 4, Воронов, Трушкин, Хвостов, Шевчук
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