«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ. Холлинз набрал 15 очков

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга уже в стартовой четверти совершила серьёзный рывок и оторвалась от сибиряков на 14 баллов — 25:11.

Во второй десятиминутке красноярцы оправились от натиска «Зенита» и не позволили гостям увеличить отрыв. На перерыв команды ушли при счёте 48:37 в пользу петербуржцев.

Во второй половине встречи подопечные Паскуаля уверенно контролировали происходящее на паркете и в итоге одержали победу с крупным счётом — 84:67.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 15 баллов. 14 очков и 6 подборов — на счету Андрея Зубкова. У «Енисея» 19 очков в свой актив записал Денис Захаров.