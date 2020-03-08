Уиндхорст: Леброн считает, что в 2011 году награду MVP должен был получить он, а не Роуз

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лукавит, когда говорит, что не стремится получить награду MVP. По словам Уиндхорста, звёздный баскетболист считает, что уже сейчас у него должно быть 6 или 7 подобных наград.

«Леброн считает, что у него должно быть шесть или семь наград MVP. Он считает, что в 2011 году этот титул должен был достаться не Роузу, а ему. По его мнению, он просто был наказан за решение. Он считает, что должен был получить статус MVP в „Кливленде“ один или два раза.

По его мнению, он заслужил звания MVP финала во время серии с «Голден Стэйт Уорриорз» в 2015 году. Джеймс полагает, что должен был стать первым игроком со времён Джерри Уэста, который получил бы звание MVP финала, невзирая на поражение команды. Сейчас он этого не скажет, но он хотел этого. Он считает, что ему обязаны отдать должное", — сказал Уиндхорст в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.