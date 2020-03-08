Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Паскуаль: мы закончили эту фееричную неделю очень хорошо

Паскуаль: мы закончили эту фееричную неделю очень хорошо
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу сказать, что мы закончили эту фееричную неделю очень хорошо. ЦСКА, «Жальгирис», сегодня «Енисей». Я очень доволен результатом. Мы сегодня хорошо начали в нападении. Имея преимущество, комфортно играть, поэтому мы довели игру до победы, чем я доволен», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч завершился со счётом 84:67 (25:11, 23:26, 20:16, 16:14).

«Зенит» после 18 матчей занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея в активе восемь побед.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020