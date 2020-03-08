Паскуаль: мы закончили эту фееричную неделю очень хорошо
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«В первую очередь хочу сказать, что мы закончили эту фееричную неделю очень хорошо. ЦСКА, «Жальгирис», сегодня «Енисей». Я очень доволен результатом. Мы сегодня хорошо начали в нападении. Имея преимущество, комфортно играть, поэтому мы довели игру до победы, чем я доволен», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, матч завершился со счётом 84:67 (25:11, 23:26, 20:16, 16:14).
«Зенит» после 18 матчей занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея в активе восемь побед.
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