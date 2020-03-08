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Куртинайтис: в преддверии решающих матчей Евролиги нужно разгрузить некоторых игроков

Куртинайтис: в преддверии решающих матчей Евролиги нужно разгрузить некоторых игроков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«В этом матче мы ставим перед собой несколько задач. Во-первых, выиграть. Мы лидируем в регулярном чемпионате, хотим занять первое место по его итогам, чтобы иметь преимущество своей площадки, и не можем ошибиться, к тому же играем дома. Второй момент — в преддверии решающих матчей Евролиги нужно разгрузить некоторых игроков. У нас есть микротравмы, поэтому посмотрим на тренировках, кому мы сможем предоставить отдых», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Матч между «Химками» и «Автодором» состоится 9 марта. Начало встречи — в 17:00 мск.

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