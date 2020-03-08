Керр: возможно, Карри заразился гриппом от младшего сына

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что разыгрывающий команды Стефен Карри заразился гриппом от своего младшего сына.



«Я был со Стефаном вчера на тренировке, во второй половине дня мы виделись в Окленде, он был в полном порядке. Сегодня утром он почувствовал себя плохо.



Насколько я знаю, младший сын Карри болел пару дней. Возможно, он заразился от него. Наши врачи обследовали его, это обычный сезонный грипп», — приводит слова Стива Керра The Mercury News.



Ранее стало извсетно, что заявление о болезни Карри смутило болельщиков, так как вскоре пресс-служба «Голден Стэйт» выступила с заявлением, что баскетболист не заражён коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус поразил более 100 тысяч человек, из них более 3 тысяч случаев оказались летальными.

