Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Керр: возможно, Карри заразился гриппом от младшего сына

Керр: возможно, Карри заразился гриппом от младшего сына
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что разыгрывающий команды Стефен Карри заразился гриппом от своего младшего сына.

«Я был со Стефаном вчера на тренировке, во второй половине дня мы виделись в Окленде, он был в полном порядке. Сегодня утром он почувствовал себя плохо.

Насколько я знаю, младший сын Карри болел пару дней. Возможно, он заразился от него. Наши врачи обследовали его, это обычный сезонный грипп», — приводит слова Стива Керра The Mercury News.

Ранее стало извсетно, что заявление о болезни Карри смутило болельщиков, так как вскоре пресс-служба «Голден Стэйт» выступила с заявлением, что баскетболист не заражён коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус поразил более 100 тысяч человек, из них более 3 тысяч случаев оказались летальными.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020