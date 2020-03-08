ЦСКА представил превью матча с «Локомотивом-Кубань»

Пресс-служба ПБК ЦСКА представила превью матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».



«Прежде всего, всех женщин в мире поздравляю с Международным женским днём. Вы очень важны в нашей жизни, без вас трудно, практически невозможно существовать. С праздником! Что касается нашей игры, нам противостоит очень сильный соперник. У «Локо» было много времени на подготовку, поскольку у них нет обязательств в европейских турнирах, они свежи и мотивированы. Нужно превзойти их в мотивации, настраиваться на очередное сражение. Если сказать одним словом, я бы выбрал СТАРАНИЕ заглавными буквами», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



«В первую очередь нам нужно продолжить делать то, что мы начали в Афинах — играть так же агрессивно каждое владение в защите и нападении. У „Локо“ было больше времени на подготовку, они будут более свежими. В прошлом туре они потерпели поражение, и перед своими трибунами будут играть максимально агрессивно, хотим выиграть третью игру за шесть дней, так что мы едем за победой», — добавил форвард ЦСКА Семён Антонов.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале ЦСКА.