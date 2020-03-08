Адетокунбо пропустит как минимум два матча из-за травмы колена
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит по меньшей мере две игры из-за растяжения связок левого колена, сообщает DK Live. По информации инсайдера Шэмса Чарании, подробнее о том, насколько серьёзна травма у греческого баскетболиста, станет известно в течение следующей недели.
Напомним, Адетокунбо получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс». В конце четвёртой четверти Яннис неудачно приземлился на соперника после броска сверху и сразу схватился за левое колено. Матч он всё же доиграл.
Яннис Адетокунбо — MVP минувшего сезона. В нынешнем регулярном чемпионате «Милуоки» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Лейкерс» лидируют на Западе.
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