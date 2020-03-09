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«Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту», у Уильямсона 23 очка

«Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту», у Уильямсона 23 очка
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».

«Пеликанс» с первой четверти захватили лидерство в матче — к первому перерыву счёт на табло был 36:29 в пользу гостей. Во второй четверти ситуация на площадке стала более равной, но «Нью-Орлеан» всё равно оказался немного сильнее.

В третьей четверти ситуация не изменилась — к заключительной двенадцатиминутке гости вели со счётом 98:84. В заключительной четверти «Миннесоте» отыграться так и не удалось. Итоговый счёт — 120:107 (36:29, 35:34, 27:21, 22:23) в пользу «Пеликанс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джру Холидей, набравший 37 очков. 23 очка набрал Зайон Уильямсон. Дабл-дабл на счету Брэндона Ингрэма, набравшего 15 очков и совершившего 12 подборов. В составе хозяев 21 очко набрал Малик Бисли.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 120
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 21, Расселл - 19, Джонсон - 15, Окоги - 12, Лейман - 11, Reid - 10, Калвер - 10, Маклафлин - 6, Эрнангомес - 3, Вандербилт, Мартин, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 37, Уильямсон - 23, Болл - 18, Ингрэм - 15, Мелли - 11, Фэйворс - 9, Джексон - 3, Мур - 3, Харт - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
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