«Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту», у Уильямсона 23 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».



«Пеликанс» с первой четверти захватили лидерство в матче — к первому перерыву счёт на табло был 36:29 в пользу гостей. Во второй четверти ситуация на площадке стала более равной, но «Нью-Орлеан» всё равно оказался немного сильнее.



В третьей четверти ситуация не изменилась — к заключительной двенадцатиминутке гости вели со счётом 98:84. В заключительной четверти «Миннесоте» отыграться так и не удалось. Итоговый счёт — 120:107 (36:29, 35:34, 27:21, 22:23) в пользу «Пеликанс».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джру Холидей, набравший 37 очков. 23 очка набрал Зайон Уильямсон. Дабл-дабл на счету Брэндона Ингрэма, набравшего 15 очков и совершившего 12 подборов. В составе хозяев 21 очко набрал Малик Бисли.