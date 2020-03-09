«Лейкерс» прервали серию «Клипперс» из шести побед, у Леброна и Дэвиса 58 очков на двоих

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу со счётом 112:103 одержали «Лейкерс».

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Дэвис набрал 30 очков и сделал восемь подборов, на счету Джеймса — 28 очков и семь подборов.

У «Клипперс» лучшей результативностью отметился Пол Джордж, набравший 31 очко и сделавший шесть подборов. Второй результат у Кавая Леонарда — 27 очков и два подбора.

Таким образом, прервалась серия «Клипперс» и шести побед. «Лейкерс» занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, «Клипперс» — вторые.