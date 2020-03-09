«Лейкерс» прервали серию «Клипперс» из шести побед, у Леброна и Дэвиса 58 очков на двоих
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу со счётом 112:103 одержали «Лейкерс».
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Дэвис набрал 30 очков и сделал восемь подборов, на счету Джеймса — 28 очков и семь подборов.
У «Клипперс» лучшей результативностью отметился Пол Джордж, набравший 31 очко и сделавший шесть подборов. Второй результат у Кавая Леонарда — 27 очков и два подбора.
Таким образом, прервалась серия «Клипперс» и шести побед. «Лейкерс» занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, «Клипперс» — вторые.
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 31, Леонард - 27, Харрелл - 20, Джексон - 8, Л. Уильямс - 7, Зубац - 5, Беверли - 2, Грин - 2, Моррис - 1, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Шамет
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 28, Брэдли - 24, Колдуэлл-Поуп - 9, Кузма - 8, Макги - 5, Моррис - 4, Рондо - 4, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Грин, Дадли, Карузо, Кук, Уэйтерс, Ховард
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