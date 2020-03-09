Попович прокомментировал смену тренера в «Бруклине»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович отреагировал на увольнение Кенни Аткинсона с поста главного тренера «Бруклин Нетс». В настоящее время временно исполняющим обязанности главного тренера «Бруклина» является Жак Вон.

«Кенни Аткинсон проделал большую работу. Его трудолюбие зашкаливает. Он хорошо поработал, подняв «Нетс» на новый уровень. Надеюсь, кто-то ещё поймёт, что он очень талантливый молодой человек», — приводит слова Поповича журналист Кристофер Лавинио в своём «твиттере».

В сезоне-2019/2020 «Бруклин» сыграл 63 матча в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 29 побед и потерпев 34 поражения. «Нетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.