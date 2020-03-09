Дэвис защитил Леброна от нападок критиков

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис защитил своего партнёра Леброна Джеймса от нападок критиков, которые считают, что 35-летнего баскетболиста не следует называть самым ценным игроком регулярного сезона. По мнению Дэвиса, тому, кто так считает, имеет смысл пересмотреть последние матчи «Лейкерс», с «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс», где Леброн зарекомендовал себя настоящим лидером команды.
«Им надо посмотреть последние два матча. Посмотрите, против каких соперников он защищался, как он руководил командой в нападении, разыгрывая правильные комбинации. Нечасто увидишь такое в исполнении игрока, который проводит 17-й сезон в лиге», — приводит слова Дэвиса журналистка Мелисса Ролин в своём «твиттере».
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