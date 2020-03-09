35-летний Леброн побил рекорд НБА почти 50-летней давности
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28 очков, собрал 7 подборов и отдал 9 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 112:103.
После этого матча 35-летний Леброн отобрал у Джерри Уэста звание самого возрастного игрока НБА, который на отрезке в девять матчей набирал не менее 30 очков и отдавал не менее 10 результативных передач, отмечается в сообщении в «твиттере» ESPN Stats & Info. Уэсту было 33 года, когда он продемонстрировал подобную серию в ноябре — декабре 1971 года.
В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» с соотношением побед и поражений 49-13 занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.
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Джеймс набрал 37 очков за 37 минут, лично отзащищался против Адетокунбо и затащил для «Лейкерс» победу.
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