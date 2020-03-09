Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА в гостях вырвал победу у «Локомотива-Кубань»

ЦСКА в гостях вырвал победу у «Локомотива-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Первая половина встречи прошла с преимуществом краснодарского клуба, и на большой перерыв команды ушли при счёте 35:32 в его пользу.

Третья четверть закончилась вничью, а в решающей десятиминутке ЦСКА нанёс решающий удар. «Армейцы» перехватили инициативу во второй половине заключительной четверти и, выиграв её со счётом 24:15, одержали победу. Окончательный счёт матча — 77:71 в пользу ЦСКА.

После этого матча на счету ЦСКА стало 15 побед в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ при четырёх поражениях. «Армейцы» уступают лишь «Химкам» (17-1). У «Локомотива-Кубань», занимающего третье место, 13 побед и шесть поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
71 : 77
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Ведищев, Герасимов, Деккер, Ивлев, Ильницкий, Калниетис, Каммингс, Кузминскас, Мотовилов, О'Брайант, Уильямс, Фридзон
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Джеймс, Кочергин, Курбанов, Куфос, Лопатин, Ухов, Фойгтман, Хайнс, Хиллиард, Хэкетт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020