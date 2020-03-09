«Химки» обыграли «Автодор», у Шведа 19 очков

Подмосковные «Химки» на домашнем паркете переиграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Хозяева с первой четверти захватили лидерство в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в пять очков. Во второй четверти «Химкам» удалось довести преимущество до восьми очков.



В третьей десятиминутке «Химки» совершили рывок, к заключительной четверти счёт на табло был 67:48 в пользу «Химок». заключительной четверти саратовчане предприняли попытку отыграться, однако времени гостям не хватило. Итоговый счёт встречи — 79:74 (21:16, 22:19, 24:13, 12:26).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе гостей 18 очков набрал Орландо Джонсон.