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«Химки» обыграли «Автодор», у Шведа 19 очков

«Химки» обыграли «Автодор», у Шведа 19 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на домашнем паркете переиграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Хозяева с первой четверти захватили лидерство в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в пять очков. Во второй четверти «Химкам» удалось довести преимущество до восьми очков.

В третьей десятиминутке «Химки» совершили рывок, к заключительной четверти счёт на табло был 67:48 в пользу «Химок». заключительной четверти саратовчане предприняли попытку отыграться, однако времени гостям не хватило. Итоговый счёт встречи — 79:74 (21:16, 22:19, 24:13, 12:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе гостей 18 очков набрал Орландо Джонсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
79 : 74
Автодор
Саратов, Россия
Химки: Швед - 16, Робинсон - 12, Букер - 8, Гилл - 8, Карасёв - 7, Тимма - 7, Вяльцев - 3, Зайцев - 3, Крамер - 3, Барашков, Дайр. Бертанс, Моня
Автодор: Джонсон - 16, Джайте - 7, Старкс - 6, Ботрайт - 5, Михайловский - 5, Хикс - 4, Бестужев - 3, Бабушкин - 1, Файе - 1, Квитковских, Петенев, Сепелев
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