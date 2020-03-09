Итудис: у нас было не так много времени на подготовку, как у «Локо»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».



«Прежде всего хочу поздравить всю прекрасную половину с праздником, хоть он и был вчера, и свою команду с победой. Мы начали поединок не очень уверенно, но уже в середине второй четверти, после второго тайм-аута, стали действовать лучше. Всё-таки это наш третий матч за неделю, было много перелётов и не так много времени на подготовку, как у «Локо», который последний матч играл на прошлых выходных. Мне понравилось, какие решения мы принимали в четвёртой четверти, перехватили инициативу и довели матч до победы», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.