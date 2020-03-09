Куртинайтис: игроки в четвёртой четверти не должны были думать, что как-нибудь доиграем

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».



«Самое главное — победа. Установка состояла в том, чтобы дать чуть больше отдыха ведущим игрокам и предоставить время тем, кто меньше проводит времени на площадке. Конечно, четвёртая четверть меня не устраивает. Думаю, те наши игроки, кто был на площадке во время четвертой четверти, не должны были смотреть на результат в «+21» и думать, что как-нибудь, но доиграем.

Мы должны бороться за каждый мяч, за каждый подбор, забивать из-под кольца. Мы обязаны это делать, но сегодня не всё получилось. Хорошо, что выиграли. Будем готовиться к матчу Евролиги», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.