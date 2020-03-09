Пауэлл и Леброн — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, их имена объявлены на официальной странице лиги в «Твиттере».



В Восточной конференции лучшим стал атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Норман Пауэлл. Он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 31,3 очка, собирая 2,3 подбора и отдавая 3,7 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Рэпторс» победить во всех четырёх матчах.



В Западной конференции лучшим признали Леброна Джеймса. Он принял участие в трёх матчах и помог «Лос-Анджелес Лейкерс» победить во всех из них. Леброн набирал 29,0 очка, собирал 7,3 подбора и отдавал 10,3 результативной передачи за игру.



Для Леброна Джеймса это звание стало третьим в нынешнем сезоне НБА. Норман Пауэлл стал игроком недели в первый раз.