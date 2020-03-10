Матч Евролиги между АСВЕЛом и «Зенитом» пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса

Матч 29-го тура Евролиги между французским АСВЕЛом и санкт-петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей, сообщает официальный сайт Евролиги. Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться по Европе. Матч должен состояться 13 марта во Франции.



Кроме того, без зрителей должен пройти матч между «Миланом» и «Олимпиакосом», если греческий клуб получит разрешение на въезд в Италию. Ранее в Италии отменили матчи Серии А.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч. В Италии на данный момент в результате заражения коронавирусом заболели более 7 тысяч человек. По числу инфицированных эта страна занимает второе место в мире после Китая. Во Франции pафискировано 1209 случаев заражения COVID-19.