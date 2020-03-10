Марш фанатов «Локо», цветы дамам от игроков и футуристичные музыканты. Фото победы ЦСКА

9 марта в Краснодаре на площадке стадиона «Баскет-Холл» в матче регулярного розыгрыша Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счётом 77:71.

Первая половина встречи прошла с преимуществом краснодарского клуба, и на большой перерыв команды ушли при счёте 35:32 в его пользу.

Третья четверть закончилась вничью, а в решающей десятиминутке ЦСКА нанёс решающий удар. «Армейцы» перехватили инициативу во второй половине заключительной четверти и, выиграв её со счётом 24:15, одержали победу.

После этого матча на счету ЦСКА стало 15 побед в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ при четырёх поражениях. «Армейцы» уступают лишь «Химкам» (17-1). У «Локомотива-Кубань», занимающего третье место, 13 побед и 6 поражений.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Краснодаре.