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«Торонто» прервал победную серию «Юты», у Ибаки и Сиакама по дабл-даблу

«Торонто» прервал победную серию «Юты», у Ибаки и Сиакама по дабл-даблу
Баскетбол / НБА 0

В Солт-Лейк-Сити (Юта, США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Юта Джаз» и «Торонто Рэпторс». Игра завершилась победой гостей со счётом 101:92.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали испанский и сенегальский форварды Серж Ибака и Паскаль Сиакам, сделавшие дабл-даблы. У Ибаки 27 очков и 13 подборов, Сиакам записал на свой счёт 27 очков и 11 подборов. В составе «Юты» самыми результативными стал лёгкий форвард Джо Инглс. На счету австралийца 20 очков и пять подборов. Таким образом, прервалась победная серия «Юты» из пяти матчей.

После этого матча «Торонто Рэпторс» занимает первое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Юта» — вторая в Северо-Западном дивизионе Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
92 : 101
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Инглс - 20, О'Нил - 15, Конли - 13, Митчелл - 11, Кларксон - 9, Ньянг - 8, Гобер - 6, Богданович - 5, Брэдли - 5, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Торонто Рэпторс: Ибака - 27, Сиакам - 27, Лоури - 21, Томас - 9, Холлис-Джефферсон - 8, Ануноби - 7, Маккоу - 2, Watson, Бриссетт, Буше, Ванвлит, Джонсон, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Эрнандес
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