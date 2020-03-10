«Торонто» прервал победную серию «Юты», у Ибаки и Сиакама по дабл-даблу

В Солт-Лейк-Сити (Юта, США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Юта Джаз» и «Торонто Рэпторс». Игра завершилась победой гостей со счётом 101:92.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали испанский и сенегальский форварды Серж Ибака и Паскаль Сиакам, сделавшие дабл-даблы. У Ибаки 27 очков и 13 подборов, Сиакам записал на свой счёт 27 очков и 11 подборов. В составе «Юты» самыми результативными стал лёгкий форвард Джо Инглс. На счету австралийца 20 очков и пять подборов. Таким образом, прервалась победная серия «Юты» из пяти матчей.

После этого матча «Торонто Рэпторс» занимает первое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Юта» — вторая в Северо-Западном дивизионе Западной конференции.