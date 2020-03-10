21-летний Трэй Янг установил рекорд НБА в матче с «Шарлотт»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг оформил дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс». Баскетболист набрал 31 очко, реализовав 6 трёхочковых бросков, собрал 4 подбора и отдал 16 результативных передач, а его команда победила со счётом 143:138, причём соперникам пришлось сыграть два овертайма.
21-летний Янг стал первым игроком в истории НБА, который как минимум в двух матчах отдавал не менее 15 результативных передач и реализовывал не менее 5 трёхочковых бросков, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Янг, пятый номер драфта НБА 2018 года, проводит второй сезон в составе «Атланты». В сезоне-2019/2020 «Хоукс» с соотношением побед и поражений 20-46 занимают 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
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