Лучшие моменты недели НБА с участием Леброна. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала видеоролик с лучшими моментами матчей минувшей недели с участием лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Леброна признали лучшим игроком недели в Западной конференции. Он принял участие в трёх матчах и помог «Лейкерс» победить во всех из них. Баскетболист в среднем набирал 29,0 очка, собирал 7,3 подбора и отдавал 10,3 результативной передачи за игру.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
В Восточной конференции игроком недели признали Нормана Пауэлла («Торонто Рэпторс»). Он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 31,3 очка, собирая 2,3 подбора и отдавая 3,7 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Торонто» победить во всех четырёх матчах.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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