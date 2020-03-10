Лучшие моменты недели НБА с участием Леброна. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала видеоролик с лучшими моментами матчей минувшей недели с участием лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Леброна признали лучшим игроком недели в Западной конференции. Он принял участие в трёх матчах и помог «Лейкерс» победить во всех из них. Баскетболист в среднем набирал 29,0 очка, собирал 7,3 подбора и отдавал 10,3 результативной передачи за игру.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В Восточной конференции игроком недели признали Нормана Пауэлла («Торонто Рэпторс»). Он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 31,3 очка, собирая 2,3 подбора и отдавая 3,7 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Торонто» победить во всех четырёх матчах.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.