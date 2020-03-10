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Карасёв: если хотим выйти в плей-офф, обязаны побеждать «Баварию»

Карасёв: если хотим выйти в плей-офф, обязаны побеждать «Баварию»
Баскетбол / Евролига 0

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Сергей Карасёв поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча Евролиги с «Баварией». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 20:00 мск.

«Химки» с соотношением побед и поражений 13-15 занимают седьмое место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

«Это одна из самых важных сейчас игр. Все оставшиеся в чемпионате Евролиги игры имеют огромное значение. Если хотим претендовать на плей-офф, обязаны дома обыгрывать «Баварию».

В целом моё мнение — все оставшиеся соперники по силам. Мы можем играть с любой командой. Самое главное — это то, как мы играем, как выкладываемся и как настраиваемся на матч. Сейчас все прекрасно понимают значимость предстоящих матчей, поэтому каждый баскетболист, думаю, будет отдаваться игре на сто, может быть, и больше процентов», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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Хорошо, что это случилось не в Евролиге.
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