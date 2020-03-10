Пол Джордж рассказал, в чём Леонард похож на Брайанта

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж сравнил лидера команды Кавая Леонарда со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, пятикратным чемпионом НБА, который всю карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению Джорджа, Леонард исповедует точно такой же подход к работе, как Брайант.
«Находясь рядом с ним и наблюдая за ним, я заметил, что он всё делает методично. У него всё хорошо продумано. Он видит общую картину. У него такой же подход к работе, какой был у Коби Брайанта и других великих игроков», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Напомним, в 2019 году Леонард стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс», после чего сменил команду. Вместе с ним в «Клипперс» пришёл и Джордж, выступавший за «Оклахома-Сити Тандер».
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