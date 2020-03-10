Хайнс стал первым, кого выбрали в команду десятилетия Евролиги

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс стал первым игроком, кого выбрали в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия (с 2010 по 2019 год), сообщает пресс-служба «армейцев». В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

Хайнс дебютировал в Евролиге в 2010 году в составе немецкого «Бамберга». Он повторил рекорд эры «Финалов четырёх», став четырёхкратным чемпионом турнира, стал первым, кому удалось взять по два титула в составах разных команд («Олимпиакос» и ЦСКА), дважды признавался лучшим обороняющимся игроком лиги (в 2016 и 2018 годах).

По итогам десятилетия Хайнс занимает первую строчку по подборам в нападении (516), вторую – по блокшотам (211), третью – по подборам (1160) и пятую – по рейтингу эффективности (2789).