Хайнс стал первым, кого выбрали в команду десятилетия Евролиги

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс стал первым игроком, кого выбрали в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия (с 2010 по 2019 год), сообщает пресс-служба «армейцев». В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.
Хайнс дебютировал в Евролиге в 2010 году в составе немецкого «Бамберга». Он повторил рекорд эры «Финалов четырёх», став четырёхкратным чемпионом турнира, стал первым, кому удалось взять по два титула в составах разных команд («Олимпиакос» и ЦСКА), дважды признавался лучшим обороняющимся игроком лиги (в 2016 и 2018 годах).
По итогам десятилетия Хайнс занимает первую строчку по подборам в нападении (516), вторую – по блокшотам (211), третью – по подборам (1160) и пятую – по рейтингу эффективности (2789).
- 10 марта 2020
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
-
17:58
-
16:58
-
15:40
-
14:06
-
12:28
-
11:21
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
01:56
-
01:06
- 8 марта 2020
-
23:10
-
22:18
-
21:40
-
20:55
-
18:20
-
17:16
-
16:48
-
15:58
-
14:52