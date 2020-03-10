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Хайнс отреагировал на попадание в сборную десятилетия Евролиги

Хайнс отреагировал на попадание в сборную десятилетия Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал попадание в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия (с 2010 по 2019 год). В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

«Я никогда не думал об индивидуальных наградах, но эта очень важна. Здесь играли сотни, даже тысячи талантливых игроков. То, что меня заметили и включили в список лучших игроков десятилетия, — большая честь. Приятно, что за меня голосовали не только мои товарищи игроки, но и болельщики, тренеры и журналисты. Даже словами трудно описать, как мне приятно.

Всё ещё не верю в это невероятное достижение. Когда я оказался в Евролиге, начинал играть за «Бамберг». Тогда я и представить себе не мог, что у меня получится такая карьера, что сыграю в таком количестве «Финалов четырёх», что выиграю столько трофеев, сколько выиграл, что войду в сборную десятилетия. Иногда кажется, что я сплю», — приводит слова баскетболиста пресс-служба «армейцев».

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