Матч Евролиги «Маккаби» — «Зенит» состоится, на него допустят не более 5 тыс. зрителей
«Маккаби» удалось договориться с израильскими властями о проведении домашних матчей регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» и «Зенитом», сообщает Eurohoops. Испанской и российской команде не придётся отбывать двухнедельный карантин.
При этом на матчи будет допущено всего пять тысяч зрителей — ранее именно такую верхнюю планку обозначили в Министерстве здравоохранения для массовых мероприятий, которые проводятся в замкнутом пространстве.
Ранее стало известно, что матч 29-го тура Евролиги между французским АСВЕЛом и санкт-петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей.
По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано 116 152 случая заражения COVID-19, 4088 человек скончались, 64 385 излечились. В США зафиксировано 58 случаев заражения.
Читайте также
- 10 марта 2020
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
-
17:58
-
16:58
-
15:40
-
14:06
-
12:28
-
11:21
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
01:56
-
01:06
- 8 марта 2020
-
23:10
-
22:18
-
21:40
-
20:55
-
18:20
-
17:16
Партнерский контент