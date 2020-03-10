Матч Евролиги «Маккаби» — «Зенит» состоится, на него допустят не более 5 тыс. зрителей

«Маккаби» удалось договориться с израильскими властями о проведении домашних матчей регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» и «Зенитом», сообщает Eurohoops. Испанской и российской команде не придётся отбывать двухнедельный карантин.



При этом на матчи будет допущено всего пять тысяч зрителей — ранее именно такую верхнюю планку обозначили в Министерстве здравоохранения для массовых мероприятий, которые проводятся в замкнутом пространстве.



Ранее стало известно, что матч 29-го тура Евролиги между французским АСВЕЛом и санкт-петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей.



По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано 116 152 случая заражения COVID-19, 4088 человек скончались, 64 385 излечились. В США зафиксировано 58 случаев заражения.