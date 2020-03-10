Боломбой: с конголезским паспортом мне было бы легче попасть в чемпионат Испании

Центровой сборной России Джоэл Боломбой, который большую часть жизни провёл в США, рассказал, как ему пришла идея сменить баскетбольное гражданство.



«В тренерском штабе «Юты», где я играл тогда, был Игор Кокошков — европеец, который еще в 2017 году привел Словению к триумфу на Евробаскете. Он мне и рассказал, что выступление за сборную — это хороший вариант на случай, если карьера в НБА не сложится. Часто случается, что у молодых ребят не сразу получается закрепиться в лиге, и тогда они едут в Европу и пробуют свои силы там. У меня было несколько вариантов: папа родом из Конго, мама — из России, а родился я на Украине. С конголезским паспортом, кстати, мне было бы легче попасть в чемпионат Испании — там в каждом клубе есть квота для африканцев», — цитирует Боломбоя официальный сайт ВТБ.