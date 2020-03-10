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Шакил О'Нил назвал пятёрку, которую невозможно было бы победить

Шакил О'Нил назвал пятёрку, которую невозможно было бы победить
Баскетбол / НБА 0

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный Шакил О'Нил назвал свою версию пятёрки, которую невозможно было бы победить.

По словам центрового, в неё бы вошли он сам, позицию разыгрывающего защитника он отдал лидеру «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, атакующим защитником в непобедимой пятёрке был бы экс-напарник Шакила, легендарный Коби Брайант. Лёгким форвардом в лучшей пятёрке по версии О'Нила стал бы игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а тяжёлым — Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс».

Соответствующее фото можно посмотреть на странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

Интересно, что указанные баскетболисты в ходе карьеры завоевали семнадцать титулов на пятерых. Карри, Дюрант и Джеймс являются действующими игроками.

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