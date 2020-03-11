Матч Евролиги ЦСКА — «Альба» пройдёт на «Мегаспорте» при поддержке зрителей

Ближайший матч Евролиги против берлинской «Альбы» ЦСКА проведёт в ДС «Мегаспорт» при поддержке болельщиков.



Указ Мэра Москвы от 10 марта в течение ближайшего месяца ограничивает количество зрителей на спортивных мероприятиях до 5 тысяч человек. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса.

«Весь прошедший вторник мы провели в постоянном контакте с Мэрией Москвы, Москомспортом и Евролигой. Без особых мер в условиях распространения вирусной инфекции обойтись невозможно. Позиция Евролиги публично озвучена Жорди Бертомеу и едина для всех стран-участниц турнира – матчи должны состояться и календарь должен оставаться стабилен. Любая отмена игры может привести к техническому поражению и ответственности для домашнего клуба за срыв соревнования.

На наш взгляд, на сегодня найдено оптимальное решение, позволяющее найти пусть хрупкий, но всё же баланс между спортивными целями и заботой о зрителях. Мы благодарны Мэрии и Москомспорту за сотрудничество.

Ближайший матч с «Альбой» состоится по расписанию в «Мегаспорте» в полном соответствии с распоряжениями государственных и городских властей, в ближайшее время мы разработаем и объявим алгоритм ограничения посещаемости. Что касается оставшихся в регулярном чемпионате Евролиги домашних встреч с «Асвелом» и «Маккаби», мы не исключаем их возможного переноса в УСК ЦСКА – этот вопрос предстоит решить самим и обсудить с Евролигой. Так или иначе, строить долгосрочные планы сейчас практически невозможно, поскольку ситуация, к сожалению, меняется каждый день", — приводит слова президента ЦСКА Андрея Ватутина официальный сайт клуба.