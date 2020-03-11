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«Хьюстон» прервал серию поражений и другие результаты игрового дня в НБА

«Хьюстон» прервал серию поражений и другие результаты игрового дня в НБА
Баскетбол / НБА 0

10 марта состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» дома победил «Миннесоту Тимбервулвз». Джеймс Харден («Хьюстон») набрал 37 очков, собрал 4 подбора и отдал 7 передач, а его партнёр Расселл Уэстбрук — 27 очков, 6 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 117:111 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 23 очка, собрал 4 подбора и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 131:107 в пользу «Клипперс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграл «Бруклин Нетс», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса, на счету которого 29 очков, 12 подборов и 9 передач. Окончательный счёт — 104:102 в пользу «Бруклина».

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 115
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Бил - 40, Напьер - 21, Брайант - 14, Хатимура - 12, Дав. Бертанс - 11, Вагнер - 10, Браун - 9, Мэтьюз - 5, Pasecniks, Бонга, Маинми, Пэйтон II, Робинсон, Скофилд, Смит, Уильямс, Уолл
Нью-Йорк Никс: Нтиликина - 20, Портис - 20, Барретт - 16, Рэндл - 16, Баллок - 10, Гибсон - 10, Робинсон - 10, Эллингтон - 6, Харклесс - 4, Пэйтон - 3, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Нокс, Смит, Трир
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 28, Оладипо - 27, Уоррен - 22, Тёрнер - 16, Холидэй - 8, Самнер - 4, Холидей - 4, Макконнел - 2, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макдермотт, Митру-Лонг, Сэмпсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Хэйворд - 27, Тайс - 20, Смарт - 16, Уокер - 11, Уонамэйкер - 5, Оджелей - 3, Кантер - 2, Waters, Браун, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 24, Гэй - 17, Белинелли - 16, Лайлз - 14, Уайт - 14, Дерозан - 13, Миллз - 12, Форбс - 7, Джонсон - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Мету, Мюррей, Ойбанкс, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Хардуэй-младший - 20, Финни-Смит - 15, Клебер - 12, Порзингис - 9, Райт - 7, Марьянович - 4, Джексон - 2, Ли - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брансон, Карри, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 120
Орландо Мэджик
Орландо
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 27, Брукс - 21, Морант - 21, Джексон - 15, Джонс - 9, Мелтон - 7, Дьенг - 5, Толливер - 5, Андерсон - 3, Кончар - 2, Porter, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Кларк, Уинслоу
Орландо Мэджик: Росс - 24, Картер-Уильямс - 20, Вучевич - 19, Огастин - 16, Фульц - 14, Гордон - 8, Ивунду - 7, Эннис - 7, Бамба - 5, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Кларк, Фразьер, Фурнье
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 111
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 37, Уэстбрук - 27, Гордон - 16, Риверс - 11, Ковингтон - 10, Маклемор - 6, Хаус - 4, Грин - 3, Такер - 3, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 28, Эрнангомес - 18, Джонсон - 16, Калвер - 12, Reid - 11, Лейман - 9, Окоги - 7, Бисли - 5, Маклафлин - 5, Вандербилт, Мартин, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
108 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Картер - 17, Валентайн - 15, Маркканен - 15, Портер - 15, Харрисон - 8, Янг - 8, Гэффорд - 5, Саторански - 5, Mokoka, Арчидиаконоу, Данн, Корнет, Лавин, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 26, Драммонд - 21, Лав - 17, Нэнс - 16, Осман - 9, Деллаведова - 8, Маккинни - 6, Mac, Mooney, Pointer, Windler, Гарлэнд, Жижич, Портер, Томпсон, Уэйд, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 105
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Ариза - 22, Макколлум - 22, Энтони - 21, Уайтсайд - 16, Хезонья - 8, Саймонс - 5, Литтл - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Нуркич, Оар, Суониган, Трент-мл., Худ
Финикс Санз: Букер - 29, Шарич - 24, Рубио - 21, Бриджес - 8, Диалло - 8, Картер - 8, Бэйнс - 7, Jerome, Lecque, Owens, Джонсон, Камински, Окобо, Убре, Харпер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 26, Кузма - 14, Брэдли - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Грин - 6, Макги - 4, Карузо - 3, Рондо - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Кук, Моррис, Уэйтерс, Ховард
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, ЛеВерт - 22, Луваву-Кабарро - 13, Харрис - 12, Кьоцца - 11, Джордан - 8, Принс - 7, Чендлер - 5, Аллен - 3, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Муса, Пинсон, Темпл
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 131
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Бендер - 23, Уиггинс - 21, Пул - 17, Пэскелл - 12, Боумен - 11, Крисс - 10, Ли - 8, Mulder - 3, Рэндл - 2, Smailagic, Toscano-Anderson, Грин, Карри, Луни, Томпсон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Джексон - 16, Беверли - 15, Джордж - 15, Харрелл - 14, Грин - 13, Шамет - 10, Моррис - 9, Паттерсон - 6, Зубац - 4, Макгрудер - 4, Coffey - 2, Кабенгеле, Л. Уильямс, Мотли, Мэнн, Ноа
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