«Хьюстон» прервал серию поражений и другие результаты игрового дня в НБА

10 марта состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» дома победил «Миннесоту Тимбервулвз». Джеймс Харден («Хьюстон») набрал 37 очков, собрал 4 подбора и отдал 7 передач, а его партнёр Расселл Уэстбрук — 27 очков, 6 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 117:111 в пользу «Рокетс».
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 23 очка, собрал 4 подбора и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 131:107 в пользу «Клипперс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграл «Бруклин Нетс», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса, на счету которого 29 очков, 12 подборов и 9 передач. Окончательный счёт — 104:102 в пользу «Бруклина».
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- 10 марта 2020
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- 9 марта 2020
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